Giustizia: Sisto, informazione è corretta se rispetta principi costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero della Giustizia e l'Ordine dei giornalisti hanno consensualmente intavolato un dialogo diretto teso alla soluzione rapida dei problemi. L'obiettivo è far sì che le regole siano rispettate in modo convinto e compiuto. La buona informazione, infatti, è quella protetta dagli equilibri costituzionali. Questo significa che non c'è prevalenza di una norma costituzionale sulle altre, ma vi è la necessità di trovare un perfetto equilibrio: riservatezza, informazione, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza, giusto processo. In una buona informazione devono essere bilanciati tutti questi elementi". Lo ha detto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al convegno "Il processo mediatico" promosso dall'Ordine dei giornalisti. "Il governo sta dimostrando una grande sensibilità sul tema della protezione costituzionale della informazione . Stiamo lavorando per restituire significato alla informazione di garanzia, che non deve essere già in sé un atto di accusa. E siamo impegnati per tutelare i cittadini terzi, estranei all'indagine oggetto di intercettazioni", ha concluso. (Rin)