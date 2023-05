© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comune di Anagni, provincia di Frosinone, quando mancano 6 sezioni da scrutinare, in vantaggio è il candidato sostenuto dal centrodestra Daniele Natalia con il 58,37 per cento consensi ovvero 3.937 voti. Contro Natalia il candidato Alessandro Cardinali, sostenuto da 6 liste civiche con il 41,63 per cento delle preferenze (2.808 voti). (Rer)