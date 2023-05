Kazakhstan-Turchia: Tokayev si congratula con Erdogan per rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, si è congratulato con l’omologo Recep Tayyip Erdogan per la vittoria delle elezioni presidenziali in Turchia. Lo riferisce in una nota l’Akorda, la presidenza di Astana. Tokayev ha confermato a Erdogan la sua disponibilità a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i due Paesi, sottolineando come Kazakhstan e Turchia siano legati da storia e cultura comuni che risalgono a secoli fa. Il presidente kazakho ha anche invitato il collega alle celebrazioni del decimo anniversario dell’Organizzazione degli Stati turchi, che si terrà il prossimo autunno a Turkistan, città nel sud del Kazakhstan proclamata capitale spirituale del mondo turco.(Res)