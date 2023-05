Commercio: ipotesi emendamento su laboratori, domani in Aula Roma delibera esercizi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blocco delle licenze dei laboratori artigianali rione per rione solo dove necessario: è l'ipotesi, a quanto si apprende da fonti del Partito democratico, che potrebbe essere contemplata in un emendamento di maggioranza alla delibera che disciplina gli esercizi commerciali alimentari a Roma e che va approvata entro il 31 maggio. Il documento, per questo, sarà discusso domani in Aula Giulio Cesare e non oggi. si tratta di una sorta di rinvio, sul solo punto critico delle licenze dei laboratori artigianali, allo scopo di migliorare il documento tenendo conto delle perplessità sollevate dai residenti, soprattutto nell'ambito della città storica che va oltre l'area del patrimonio Unesco. La questione è emersa nel corso di una riunione tra forze di maggioranza e di opposizione a Palazzo Senatorio. A detta di residenti e opposizioni la delibera porterebbe a un proliferare di paninoteche e pizzerie a taglio attraverso la rimozione del blocco delle licenze di laboratorio artigianale, nonostante le limitazioni (locali di 80 o 100 metri quadrati e bagno obbligatorio) previste nel documento. Tuttavia stamattina l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli, ha spiegato chiaramente che non è possibile bloccare le nuove licenze di laboratorio artigianale poiché il Comune di Roma andrebbe incontro a ricorsi visto il calo dell'indice di saturazione che in media, nel centro storico, dopo la pandemia, si è assestato a meno 37 per cento. (segue) (Rer)