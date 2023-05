Commercio: ipotesi emendamento su laboratori, domani in Aula Roma delibera esercizi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui l'ipotesi di ripescare lo studio dagli uffici capitolini e l'idea di contemplare, anziché il dato medio, l'indice di saturazione quartiere per quartiere, rione per rione. Ed eventualmente prevedere uno stop alle nuove licenze nelle zone in cui l'indice non è in così netto calo. L'emendamento, che potrà essere presentato dalla maggioranza soltanto a fronte di un confronto con gli uffici domani mattina, andrebbe a stabilire quindi un aggiornamento più avanti nel tempo per le licenze di laboratorio artigianale mantenendone temporaneamente il blocco, a oggi in scadenza al 31 maggio, fino a nuovo aggiornamento. Si tratta di valutazioni in divenire e che assumeranno un contorno più chiaro soltanto domani. Intanto alle 18 di oggi la Rete dei comitati cittadini del centro storico protesterà in piazza del Campidoglio e diversi esponenti del Partito democratico fanno sapere che incontreranno i manifestanti per un chiarimento. (Rer)