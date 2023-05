Speciale infrastrutture: Sardegna, Solinas chiede confronto politico su fusione società gestione aeroporti Olbia e Alghero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando si vuole riprendere proficuamente un dialogo è buona prassi sgomberare il campo da scadenze improrogabili entro le quali si devono assumere le decisioni. Diversamente, il perimetro, la qualità e gli esiti del confronto sono già pregiudicati da principio”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo nei giorni scorsi al vertice convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero, nel quale ha sollecitato l’apertura di un immediato confronto politico. Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, F2i non ha accolto l’invito della Regione a posticipare le assemblee degli azionisti convocate dalle società di gestione dei due scali per consentire di approfondire i dettagli dell’operazione. “Questa – ha detto il presidente Solinas – è una riunione che mette insieme due argomenti ben distinti: da un lato una questione meramente tecnica e privatistica, che riguarda dinamiche societarie, dall’altra invece si parla di interessi pubblici e di politiche. Come massima autorità politica di questa Regione mi interessa capire, prima di andare a discutere con chiunque di dettagli formali, quale sia la visione comune tra Regione, Sardegna e Governo rispetto alle politiche trasportistiche di un’Isola così grande e distante dal resto della terraferma di questo Paese”. (Rsc)