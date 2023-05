Speciale infrastrutture: Santanché, basta con i "no", dobbiamo costruire dighe e mettere in sicurezza argini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo costruire le dighe e bisogna mettere in sicurezza gli argini, "i 'signori del no' dovrebbero diventare signori del sì”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, all’Università Cattolica di Milano a margine della presentazione della ricerca “Comunicazione, media e turismo”, tenutasi nell’Aula Magna. Il ministro ha poi aggiunto che “gli stessi che parlano del cambiamento climatico spesso sono quelli che non fanno costruire le dighe, ricordo che siamo uno dei Paesi dove piove di più e siamo quelli che raccolgono meno l’acqua piovana”. (Rem)