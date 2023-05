Speciale energia: Pakistan, piani per importazioni energia dall'Iran minacciati da attacchi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani del Pakistan per l'importazione di energia elettrica dall'Iran, tesi ad alleviare la crisi della carenza di valuta estera affrontata da Islamabad, sono a rischio a causa degli attacchi sferrati dai gruppi militanti islamisti lungo il confine tra i due Paesi. E' quanto affermano analisti citati dal quotidiano "Nikkei", che ricorda l'attacco del 21 maggio scorso, quando cinque guardie di frontiera iraniane sono rimaste uccise in uno scontro a fuoco con estremisti a Saravan, una cittadina iraniana vicina al confine con il Pakistan. L'incidente si è verificato pochi giorni dopo l'incontro in un villaggio di confine tra il premier pakistano Shehbaz Sharif e il presidente iraniano Wbrahim Raisi, per inaugurare una linea di trasmissione energetica da 100 megawatt che dovrebbe contribuire a sostenere i consumi della città portuale pakistana di Gwadar. Il ministero degli Esteri iraniano ha definito quello del 21 maggio in "attacco terroristico" e un "tentativo di danneggiare la cooperazione e le relazioni amichevoli tra Tehran e Islamabad". L'attacco è stato rivendicato dal gruppo militante Jaish ul-Adl, e costituirebbe una rappresaglia per il trattamento cui è sottoposta la comunità sunnita in Iran. Secondo Alex Vatanka, direttore dell'Iran Program presso il think tank Middle East Institute con sede a Washington, l'attacco "è un'anticipazione per la tenuta dei potenziali accordi energetici tra Iran e Pakistan". Secondo l'analista, "non è possibile avere cooperazione economica in un ambiente di insicurezza". (Git)