Speciale energia: Imprese, Intesa Sanpaolo al fianco di Irr Solar per lo sviluppo delle energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un finanziamento a favore di Irr Solar Alba, società controllata da Italian Renewable Resources S.p.A., veicolo di investimento specializzato nelle energie rinnovabili, per un importo complessivo pari a 17,5 milioni di euro. Il finanziamento prevede l’erogazione di risorse finalizzate a ottimizzare un portafoglio di cinque impianti fotovoltaici operativi dal 2011 e localizzati in Puglia, con una capacità installata totale pari a 5 MW, sostenendo gli interventi di ammodernamento ed efficientamento tecnico degli impianti stessi. L’operazione è stata originata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, e strutturata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, che ha agito in qualità di arranger e banca agente fornendo anche il servizio di copertura del rischio tasso di interesse del finanziamento. La Divisione conferma, così, il proprio impegno nel settore fotovoltaico a supporto di un modello economico-produttivo sostenibile. “In un contesto globale in cui le fonti rinnovabili rappresentano sempre più una necessità e una sfida per il futuro - dichiara Andrea Ballestri, Responsabile Corporate Finance BdT della Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo - siamo orgogliosi di aver concluso, in sinergia con la Divisione Banca dei Territori, questa operazione con Irr Solar Alba. Il settore fotovoltaico in questi ultimi anni ha fatto notevoli passi avanti in Italia e costituisce ad oggi un’opportunità concreta e di valore per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica, un tema a cui il nostro Gruppo è particolarmente attento e sensibile. Come Intesa Sanpaolo ci impegniamo a ricoprire un ruolo di rilievo per guidare il Paese verso gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea entro il 2050, offrendo servizi e supporto finanziario alle imprese che operano in questa direzione”. “Con questo finanziamento intendiamo sostenere e potenziare la nostra attività nell’ambito delle energie rinnovabili e nello specifico del fotovoltaico - dichiara Riccardo Ciurlanti, Presidente di Irr Solar Alba - al fine di promuovere la transizione energetica e i valori della sostenibilità, in conformità degli obiettivi comuni sanciti a livello europeo, anche attraverso interventi di efficientamento del nostro portafoglio di impianti. Sicuramente investimenti e condizioni di finanziamento attraenti possono sostenere lo sviluppo di capacità di produzione di energia solare fotovoltaica nell'Ue. Ci auguriamo pertanto che ulteriori investimenti nel solare fotovoltaico raggiungano l’ammontare previsto nel quadro di REPowerEU, anche al fine di implementare le nuove tecnologie solari fotovoltaiche che promettono una maggiore conversione energetica dalla luce solare, una maggiore efficienza energetica e costi più bassi sia per l'industria che per i consumatori.” (Com)