Speciale energia: ministro algerino riceve delegazione di Delta Energy, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto una delegazione del gruppo saudita Delta Energy, guidata dall’amministratore delegato, Badr Al-Aiban. Lo ha riferito il ministero algerino, affermando che le due parti hanno discusso delle opportunità commerciali e di investimento tra la compagnia nazionale algerina Sonatrach e Delta Energy nel settore degli idrocarburi, attraverso la creazione di promettenti progetti di investimento per entrambe le parti. Arkab e Al Aiban hanno elogiato le relazioni storiche e fraterne tra l'Algeria e l'Arabia Saudita, in particolare nei settori energetico e minerario. Il ministro algerino ha sottolineato l'importanza della cooperazione e del partenariato tra le società algerine e saudite e ha illustrato le opportunità di investimento e di partenariato offerte dal settore, in particolare nel campo dell'esplorazione, sviluppo e sfruttamento di idrocarburi. Un potenziale cui ha contribuito la nuova legge sugli idrocarburi, che offre numerosi vantaggi e agevolazioni agli investitori. Arkab ha fatto riferimento, inoltre, alle possibilità di cooperazione e alle grandi opportunità di investimento nel settore petrolchimico e, in generale, nell’industria di trasformazione del petrolio e del gas, nonché nel campo delle energie rinnovabili e dello sviluppo dell'idrogeno. È stata inoltre sottolineata l'importanza dello scambio di esperienze, del trasferimento di conoscenze tra Sonatrach e Delta Energy e della creazione di partenariati vantaggiosi. Da parte sua, Al-Aiban ha espresso il grande interesse di Delta Energy ad investire in Algeria e a realizzare progetti concreti, soprattutto nel campo degli idrocarburi. (Ala)