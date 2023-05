Speciale energia: Tunisia, avvio programma per controllo uso energia in 6.100 moschee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per il controllo dell'energia in Tunisia intende attuare un programma nazionale per il controllo del consumo di energia nelle varie moschee del Paese, che consentirà la piena copertura di tutti i bisogni energetici di 6.100 di esse. Lo ha reso noto il direttore del reparto Efficienza energetica nel settore delle costruzioni, presso l'Agenzia nazionale per il controllo dell'energia, Abdelkader Baccouche, in un'intervista all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". Baccouche ha spiegato che questo programma sarà avviato dal secondo semestre di quest'anno, a Tozeur, nel sud-ovest del Paese, per una fase pilota e di sperimentazione, prima di essere esteso a tutte le regioni del Paese. Baccouche ha affermato che il progetto è stato approvato durante il Consiglio ministeriale tenutosi il 25 maggio 2018, per un valore totale di circa 100 milioni di dinari (30 milioni di euro), parte dei quali saranno coperti dal Fondo per la transizione energetica. Per il resto, saranno coinvolti partner stranieri, sia attraverso linee di finanziamento che mediante sovvenzioni. (Tut)