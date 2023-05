Speciale energia: Serbia, azienda distribuzione elettrica ottiene prestito di 50 milioni di euro per migliorare rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statale che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica in Serbia (Elektrodistribucija Srbije) ha ottenuto un prestito totale di 50 milioni di euro dalle banche commerciali Otp (10 milioni) e Banca Intesa (40 milioni) allo scopo di migliorare la propria rete di distribuzione. Lo riporta il sito informativo "eKapija". I fondi saranno usati per la sostituzione dei pali in legno, sulle reti di bassa tensione esistenti, attraverso l'installazione di quelli in cemento, per la sostituzione dei conduttori non isolati presenti nella rete nonché per l'adeguamento degli allacciamenti domestici. Il tempo previsto per il completamento dei lavori è di un anno. (Seb)