Speciale energia: Meyer, da Scala - 22 per cento di luce e - 15 per cento di gas e non ha preso contributo statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno, alla Scala, "abbiamo ridotto i consumi dell'elettricità del 22 per cento e del gas del 15 percento". Lo ha spiegato il soprintendente Dominique Meyer durante la presentazione della stagione della Scala 2023/2024. "Di conseguenza - ha affermato - la bolletta non è stata così disastrosa, anzi, non abbiamo ricevuto i soldi dello Stato per il caro bollette perché non c'è stato", per il teatro, "un caro bollette". (Rem)