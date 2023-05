Speciale energia: Taiwan, vicepresidente Lai, centrali nucleari potrebbero essere riaperte in caso di conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Taiwan e candidato alle presidenziali del 2024, Lai Ching-te, non ha escluso la riattivazione dei reattori nucleari presenti sull'isola in caso di un potenziale conflitto con la Cina nello Stretto. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", fornendo un resoconto del discorso pronunciato da Lai presso l'Università nazionale di Taiwan. Convinto sostenitore delle fonti a basse emissioni, il vicepresidente ha spiegato che l'isola è ancora "molto lontana" dal raggiungere l'autosufficienza energetica, considerato che il suo approvvigionamento dipende all'80 per cento dalle importazioni. Dal 2016, anno dell'ascesa al potere della presidente Tsai Ing-wen, il governo ha infatti preso le distanze dal ricorso al nucleare, disponendo la chiusura delle centrali situate a Jinshan e Kuosheng, nonostante le contestazioni dell'opinione pubblica. L'eventuale vittoria di Lai alle presidenziali del 2024 potrebbe tuttavia determinare un cambio di rotta, soprattutto alla luce delle persistenti tensioni con la Cina nello Stretto. Considerata l'eventualità di un conflitto e di un embargo sulle importazioni di energia, i dipartimenti competenti "stanno pianificando come garantire la futura operatività degli impianti che sono già stati chiusi", ha detto. (Cip)