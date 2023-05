Camera: terminato esame in Aula ratifiche Accordi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte, nell'Aula della Camera, le discussioni generali dei progetti di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica italiana e il governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010, di adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018, di ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, numero 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, numero 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Tutti questi provvedimenti sono stati già approvati dal Senato. Si è, infine, svolta, sempre nell’emiciclo di Montecitorio, la discussione generale della proposta di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. (Rin)