Scala: Sala, il Governo decida regole su soprintendenza

- Il Governo deve prendere una decisione in merito alle regole sulla nomina dei soprintendenti perché "non va bene si lascino aleggiare questi possibili cambiamenti normativi". Lo ha affermato il sindaco di Milano e presidente del Cda della Scala, Giuseppe Sala, durante la presentazione della nuova stagione 2023/2024 della Scala, riferendosi al possibile addio di Dominique Meyer alla soprintendenza del teatro. "Nel frattempo - ha aggiunto - il sovrintendente ha il dovere di continuare nella programmazione. È una situazione disagevole? Possibile. Ma tutti noi subentriamo a persone che ci hanno preceduto, quindi non metterei tutta questa enfasi. Stiamo parlando non di ragazzini, ma professionisti che ne hanno viste tante. In questo momento non voglio parlare di futuro. Meyer è legittimato a parlare di futuro della Scala. Non sarà la situazione più agevole del mondo, ma è integralmente coperto dal Cda". (Rem)