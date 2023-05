Venezia: De Poli (Udc) su chiazza verde, no rischi per salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La buona notizia di oggi è che secondo l’Arpav, almeno dai primi esami, si esclude al momento la presenza di sostanze pericolose per l’ambiente. E’ fondamentale che, una volta svolti tutti gli accertamenti, questo messaggio passi in maniera chiara ed efficace in modo da non danneggiare l’immagine di Venezia e quindi di tutto il Veneto, che avrebbe un effetto deleterio sul turismo della nostra Regione". Ad affermarlo è il senatore Udc, Antonio De Poli, che aggiunge: "Al momento non sappiamo se si tratti di un’azione dimostrativa o meno. Di certo, non ci sono state rivendicazioni finora. Ragioniamo con i se: sia che si tratti un’azione dimostrativa o di una performance artistica, è grave che qualcuno abbia deturpato l’immagine di una delle più belle città al mondo. Sarebbe come deturpare un monumento o imbrattarlo. Siamo convinti che si possa e si debba protestare o esprimere la propria creatività ma senza mai degenerare in forme incivili e irrispettosi dei beni culturali e ambientali". (Rin)