- "Ritengo che si tratti di una buona occasione per investire in Cina". Gli addetti tedeschi al commercio, che hanno partecipato alla terza edizione del forum sino-tedesco su scienza e tecnologia a Quanzhou, in Cina, hanno espresso opinioni favorevoli sulla cooperazione economica tra i due Paesi. (Xin)