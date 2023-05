Sanità: Cattani (Farmindustria), tassa payback insopportabile nel 2024 sarà di 1,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo farmaceutico, il tema del payback "è diventata una tassa insopportabile per le aziende. Nel 2024 a legislazione corrente, sarà pari a 1,8 miliardi". Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, rispondendo a a margine dell'incontro al Mind "Pact for Innovation", tenutosi stamattina a Milano. Per "attrarre nuovi investimenti e dare giusto valore ai farmaci" l'Italia deve "superare" il tema del payback, tenendo conto che il paese è "il primo in Europa come valore di produzione" e "per numerosità e qualità degli studi clinici, ma abbiamo bisogno di regole certe ma nuove" ha sottolineato Cattani. Per il presidente di Farmindustria, occorre mettere in campo "tutti quegli strumenti di reshoring per portare nel nostro Paese produzione farmaceutica. E su questo cito il caso dell'amoxicillina generica". Cattani ha ribadito che "dobbiamo darci più sovranità e per farlo servono strumenti, perché le aziende sono in una dimensione dove possono scegliere dove andare oggi: Cina, Emirati, Singapore, Stati Uniti, Paesi estremamente aggressivi nell'attrarre produzione industriale". Sulle tempistiche necessarie, per Cattani, "è importante definire entro quest'anno strumenti ulteriori di attrazioni e investimenti" perché "la velocità è fondamentale per essere competitivi". "Noi il nostro contributo continueremo a darlo in termini di competenza, idee e stimolo - ha assicurato - al governo, per compiere questa missione". Il tempo "è un fattore critico - ha ricordato Cattani, concludendo quindi - nel più breve tempo possibile". (Rem)