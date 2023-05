Imprese: il TourFor5G continua e fa tappa a Catanzaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il TourFor5G, ciclo di incontri sul territorio per confrontarsi sul valore delle infrastrutture digitali, sul 5G e sulla rilevanza dei territori, anche per raggiungere gli obiettivi del Pnrr per favorire la transizione digitale del Paese, ha visto la quinta tappa svolgersi in Regione Calabria. L’incontro, dal titolo “Transizione digitale: quali opportunità per il Sud? Connessioni reti e infrastrutture”, si è tenuto a Catanzaro, presso la Cittadella Regionale ed è stato promosso da For (Fondazione Ottimisti e Razionali) in collaborazione con Inwit. L’evento di Catanzaro, moderato da Claudio Velardi, presidente di For, ha visto la partecipazione di Giuseppina Princi, vicepresidente della Regione Calabria Aldo Casalinuovo, assessore Innovazione Tecnologica, Transizione Ecologica e Digitale del Comune di Catanzaro; Enza Bruno Bossio, già membro della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei deputati, Oscar Cicchetti, presidente Inwit, Domenico Furgiuele, segretario della commissione Trasporti e il professor Francesco Russo, docente Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. “Digitalizzazione significa innovazione – ha dichiarato Giuseppina Princi, vicepresidente della Regione Calabria - La Calabria è in forte ritardo e ciò determina un profondo divario tra il Mezzogiorno e il resto dell’Italia in un Paese che, a livello generale, è indietro rispetto ai competitor europei. Occorre intervenire per migliorare e sviluppare la connettività e le infrastrutture digitali, perché questo ha un effetto a cascata, per esempio sulle imprese o sull’istruzione”. “La transizione digitale è, come tutte le transizioni, un percorso accidentato ma anche irrevocabile. – ha detto Aldo Casalinuovo, assessore Innovazione Tecnologica, Transizione Ecologica e Digitale del Comune di Catanzaro -. Stiamo facendo molto in questa direzione, scontiamo però, la carenza di risorse in termini economici e di personale. Abbiamo progetti importanti soprattutto nel settore del trasporto pubblico e dell’anagrafe, che vogliamo implementare con l’innovazione digitale che permetterebbe di dare un forte miglioramento in termini di efficienza del servizio”. (segue) (Com)