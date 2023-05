Imprese: il TourFor5G continua e fa tappa a Catanzaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Inwit è al fianco della Calabria per realizzare insieme un nuovo ecosistema digitale, resiliente, innovativo e socialmente condiviso, capace di valorizzare la città in tutte le sue forme – ha detto Oscar Cicchetti, presidente Inwit –. Il nostro impegno è quello di promuovere equità nelle opportunità attraverso la tecnologia. In Calabria realizzeremo più di 250 infrastrutture di telecomunicazione mobile, di cui 68 ricadenti nel Piano Italia 5G del Pnrr, che favoriranno lo sviluppo di una tecnologia all’avanguardia anche nelle aree più svantaggiate a fallimento di mercato”. “Nonostante il periodo del covid, in Calabria c’è ancora difficoltà ad aprirsi alla transizione tecnologica. Abbiamo capito che c’è necessità di estendere la banda larga, ancora oggi carente in molte parti del territorio calabrese. – ha detto Domenico Furgiuele, segretario della commissione Trasporti- Molte bellezze del territorio, nell’entroterra, sono completamente isolate e non riescono a far conoscere la loro bellezza storica e artistica e a sfruttare appieno il loro potenziale turistico proprio per questo motivo”. “Il tema fondamentale di arretratezza spesso taciuto, più che le infrastrutture, sono le competenze digitali, il capitale umano. A questo riguardo il PNRR prevede interventi, ma purtroppo non ne fa una priorità. Occorre uno sforzo condiviso tra il pubblico e privato, con il supporto delle Pubbliche Amministrazioni, per costruire un vero e proprio ecosistema digitale” – ha dichiarato Enza Bruno Bossio, già membro della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati. “Transizione digitale non è una cosa valida a prescindere: puntare su reti veloci serve per avere sostenibilità dello sviluppo, in una parola: Agenda 2030. Il passo successivo è costituito dalle tecnologie emergenti, che aumentano le efficienze e riducono l’impatto ambientale: big data, IoT, Blockchain, AI, digital twin. Evoluzioni che possono migliorare lo sviluppo dell’umanità, che però, senza rete, non possono essere abilitate”, ha detto il professor Francesco Russo, docente Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. (Com)