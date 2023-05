Fisco: Fenu (M5s), nostro emendamento per oneri zero su partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pacchetto di 111 emendamenti alla delega fiscale, "presentati dal Movimento cinque stelle alla Camera, c'è l'obiettivo di un radicale cambio di paradigma del fisco, tutto all'insegna di quella semplificazione e quell'immediatezza che invece la proposta governativa lascia colpevolmente ai margini. Quanto alle partite Iva, per esempio, il fulcro delle nostre proposte emendative è rappresentato da un meccanismo di ritenuta alla fonte per le partite Iva, ovvero un sistema a 'oneri zero'. Chi vuole, il barista, l'artigiano, il piccolo commerciante, può optare per avere una ritenuta su ogni singola transazione effettuata con pagamenti tracciabili. Queste ritenute automatiche vanno ad alimentare crediti d'imposta da iscrivere nei cassetti fiscali dei contribuenti stessi, che li possono usare a fine anno per compensare imposte e contributi. In questo modo si aiuterebbero davvero le partite Iva nell'adempimento tributario, a non accumulare debiti, perché di fatto a fine anno si troverebbero con imposte già pagate". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo del M5s in commissione Finanze della Camera. "Altro che la rateizzazione degli acconti proposta dal centrodestra, che non fa altro che spostare in avanti un onere senza davvero imprimere una svolta di semplificazione e immediatezza - continua il parlamentare -. La nostra proposta, peraltro, contribuirebbe a rappresentare l'esatta misura della pressione fiscale, da sempre oggetto di stime ondivaghe e politicamente strumentalizzate. Sempre all'insegna dell'estrema semplificazione, nel pacchetto di emendamenti proponiamo un sistema di erogazione automatica delle agevolazioni fiscali ai contribuenti, senza necessità di istanze al Fisco, sfruttando l'interoperabilità delle banche dati. In più puntiamo a introdurre il cashback fiscale, con accredito diretto sul conto corrente dei contribuenti delle detrazioni fiscali a valere su spese sostenute con pagamenti digitali, a partire da quelle socio-sanitarie. Vogliamo un fisco più semplice, più veloce, meno burocratico, non certo quello che emerge per l'ennesima volta dall'armamentario arrugginito che il centrodestra ripropone da vent'anni a questa parte". (Com)