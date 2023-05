Sanità: Trancassini (Fd'I), sostegno a Maccari nuovo commissario Asl Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il presidente Rocca per l’attenzione dimostrata nella scelta del nuovo commissario straordinario della Asl di Rieti, il dott. Mauro Maccari. Una scelta che è stata frutto di un confronto nella consapevolezza della grande responsabilità affidata al dott. Maccari". Lo dichiara il coordinatore regionale di FdI Lazio Paolo Trancassini a margine della conferenza stampa organizzata presso la Asl di Rieti alla presenza del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, del nuovo commissario straordinario della Asl dott. Mauro Maccari e dell’assessore della Regione Lazio ai Lavori Pubblici, alle politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi. "Il suo ruolo è una sfida fondamentale per tutto questo territorio: tutelare la salute dei cittadini è l’obiettivo da raggiungere - aggiunge Trancassini -. Si tratta di una sfida che rappresenta anche un’opportunità: quella di far diventare centrale e competitiva la provincia di Rieti, in grado di offrire ed erogare servizi di qualità ed eccellenti. La mia presenza di oggi qui a Rieti è la dimostrazione del sostegno e della fiducia nei confronti del dott. Maccari che lavorerà con impegno insieme a tutti gli attori in campo e alla nostra comunità. Ringrazio anche i sindaci che hanno partecipato a questo primo incontro con il nuovo commissario: adesso è il momento di fare squadra e lavorare insieme per il bene della comunità e del territorio”, conclude.(Com)