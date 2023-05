Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definito il calendario settimanale delle commissioni permanenti del Consiglio regionale.La Seconda e la Sesta si riuniranno mercoledì 31 maggio. Alle 10.30, è convocata la Commissione “Lavoro e Cultura”. Primo punto all’ordine del giorno, la relazione della Garante dell’Infanzia Carla Puligheddu sulla programmazione delle attività per il 2023. I lavori proseguiranno con le audizioni dei rappresentanti della Sardegna Film Commission, i dirigenti e i rappresentanti degli studenti del Liceo Alberti di Cagliari sulle problematiche dell’Istituto, degli amministratori locali del Medio Campidano sul piano di dimensionamento scolastico, degli operatori degli sportelli della lingua sarda sul concorso pubblico per il reclutamento di nuovo personale per lo sportello linguistico regionale istituito presso l’Assessorato alla Cultura. Sarà infine sentito l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu sul programma di sostegno e incentivazione delle lingue di minoranza parlate in Sardegna. Alle 11, si riunirà la Commissione Sanità. All’ordine del giorno le audizioni dell’Asarp (sulla situazione dei servizi di salute mentale in Sardegna) dell’Arsi ( sul riconoscimento dello status lavorativo del personale di ricerca e dei medici penitenziari sulle problematiche del settore. (segue) (Rsc)