Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni del Consiglio regionale (2)

- In tarda mattinata la Commissione concluderà l’esame degli emendamenti in materia di Sanità al Collegato alla Manovra finanziaria 2023-2025. Prevista la partecipazione alla discussione dell’assessore Carlo Doria. Giovedì 1 giugno si riuniranno la Quarta e la Quinta Commissione. Il parlamentino del “Governo del Territorio”, alle 10,00, proseguirà l’esame del testo unificato in materia di edilizia residenziale pubblica con la discussione del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali. La Commissione “Attività Produttive” sarà invece impegnata in una serie di audizioni a partire dalle 10.30. Saranno sentiti gli assessori dell’Ambiente Marco Porcu, dell’Industria Anita Pili e dell’Agricoltura Valeria Satta sulla regolamentazione delle autorizzazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Successivamente la commissione si occuperà della proposta di riforma dei Consorzi di bonifica con le audizioni dell’assessore all’Agricoltura, i rappresentanti di Enas, Anbi, Autorità di bacino, Consorzi di Bonifica, associazioni agricole e sindacati. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con l’audizione degli assessori all’Agricoltura e al Bilancio sugli aiuti all’Associazione allevatori della Sardegna. (Rsc)