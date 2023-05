Cina-Thailandia: equipaggio nave scuola cinese Qi Jiguang sbarca nel porto di Sattahip (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Qi Jiguang è arrivata in Thailandia dopo avere completato una visita di tre giorni in Vietnam, dal 23 al 25 maggio. Gli ufficiali di bordo sono stati accolti con una cerimonia presso il porto Tien Sa di Da Nang, cui hanno partecipato il console generale della Cina a Da Nang, Dong Biyou, rappresentanti delle forze armate dei due Paesi e delle istituzioni cinesi in Vietnam, tra gli altri. Prima di lasciare lo Stato del Sud-est asiatico, l'equipaggio della Qi Jiguang ha tenuto un'esercitazione congiunta con la Marina popolare vietnamita. Dal 23 maggio scorso la nave è stata aperta tre volte al pubblico, mentre gli ufficiali dei due Paesi si sono incontrati per discutere di cooperazione ed esercitazioni congiunte. Quello della scorsa settimana è stato il primo viaggio in Vietnam della Qi Jiguang dalla sua entrata in servizio nel 2017. È la nave scuola più grande e moderna della Cina, è in grado di raggiungere una velocità massima di 40 chilometri orari e può essere armata con cannoni e mitragliatrici. (Cip)