Reddito cittadinanza: Ronzulli (FI), grazie ad azione governo crollano le richieste

- "Abolizione del reddito di cittadinanza: basta la parola. Da quando il governo ha annunciato e poi dato il via alla riforma con la legge di Bilancio, non solo sono aumentati i controlli, ma a differenza del passato sono diventati preventivi, con il risultato di molte più domande di reddito di cittadinanza respinte. Avevamo denunciato più volte il fatto che la grande stortura rappresentata dall'autocertificazione produceva truffe a non finire. E i dati pubblicati oggi dal 'Corriere della Sera' dimostrano che avevamo ragione. Verificare alla radice i dati forniti dagli aspiranti percettori e incrociarli con le banche dati, ha permesso una stretta positiva e importante. Tutto questo, insieme con l'effetto annuncio conseguente alle intenzioni del governo, ha prodotto un crollo del 25 per cento delle richieste. Il risultato è: meno truffe, meno furbetti, meno fannulloni, maggiori fondi e più tutela per chi ha davvero bisogno". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)