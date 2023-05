Roma: presidente Municipio VIII, Ostiense torna ad essere casa di Videocittà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ostiense torna ad essere casa di Videocittà, la manifestazione internazionale più interessante per l'intreccio tra cultura digitale e cultura visiva. "Il Gazometro si conferma monumento iconico della contemporaneità di Roma e siamo molto felici che l'intero quadrante urbano di Ostiense torni ad essere al centro del palinsesto culturale di Roma, confermandosi distretto dell'innovazione e della creatività della città". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. (Com)