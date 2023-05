Lombardia: Sertori, da domani apre ufficialmente lo Stelvio, l’1 giugno il Gavia, il 2 L'Umbrail (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi queste strade - spiega l'assessore Sertori - non sono solo un collegamento importante tra due territori, ma sono una importante attrattiva turistica per il territorio". "In particolare - continua Sertori - i 40 tornanti e i famosi monti che lo circondano, contribuiscono a rendere molto suggestivo il passo dello Stelvio, che si estende all'interno del Parco Nazionale. La sua conformazione, unita ai panorami e alla natura mozzafiato, ne fanno una suggestiva location per praticare sport, fra tutti, il trekking, il trail running, lo sci estivo e il ciclismo. Entrambi i passi, Stelvio e Gavia, sono entrati di diritto nella storia di questo sport". "A noi il compito di valorizzare queste aree con progetti concreti e innovativi. Tra gli obiettivi sfidanti - conclude Sertori - quello di ospitare proprio sul Passo Stelvio una gara del Giro d'Italia per celebrare il riconoscimento come Patrimonio Unesco di un'area di eccezionale e rara bellezza naturale". (Com)