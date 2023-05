Rpt-Commercio: assessora Milano, da fashion week 70 milioni di indotto, turismo di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo e testo corretto) - Il turismo a Milano "sta giocando un ruolo importantissimo nella ripresa post pandemica", basti pensare che "la fashion week di febbraio ha generato 70 milioni di indotto in città, divisi tra pubblici esercizi, ristorazione e alberghiero. Ma si è avuto anche un più 10 per cento nelle attività commerciali e di prossimità del centro città". Lo ha detto l'assessora allo Sviluppo economico di Milano, Alessia Cappello, nel corso dell'evento "Ecosistema commercio. Politiche economiche tra innovazione e tradizione" a Roma. "Il turismo a Milano sta giocando un ruolo importantissimo. La ripresa post pandemica segna dei picchi e dei record che non c'erano prima del Covid - ha detto -. Nel 2022 abbiamo registrato un record assoluto. Anche ad aprile registriamo un record rispetto al 2019 e agli anni precedenti. C'è un grosso movimento nella nostra città, che è richiamato dai grandi eventi che generano turismo di qualità. Questo ha una ricaduta positiva sulla città perché genera un indotto. La fashion week di febbraio ha generato 70 milioni di indotto in città, divisi tra pubblici esercizi, ristorazione e alberghiero. Ma si è avuto anche un più 10 per cento nelle attività commerciali e di prossimità del centro città. Più in difficoltà negozi periferici" (Rer)