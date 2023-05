Tribunale brevetti: Cattani (Farmindustria), bene posizione governo su protezione farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa "sta mettendo in discussione l'aspetto della protezione brevettuale" dei farmaci, il governo "ha fatto bene a prendere una posizione molto forte contro questa proposta di revisione della legge farmaceutica europea". Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, rispondendo a a margine dell'incontro al Mind "Pact for Innovation", tenutosi stamattina a Milano. La protezione brevettuale "è essenziale, è il caposaldo per attrarre ricerca e sviluppo" ha sottolineato Cattani, mettendo in guardia che "se questa legislazione non cambierà, come cittadini europei e come industria andremo a sbattere contro un muro, che è quello del perdere risorse e innovazione". Le sfide "sono tante e sopra il nostro controllo", ma per Cattani "tanto si può fare dall'Italia". (Rem)