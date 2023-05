Polonia-Bielorussia: ministero Interno Varsavia sanziona 365 rappresentanti del regime di Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha inserito 365 cittadini bielorussi nella lista di coloro la cui permanenza in territorio polacco è indesiderata. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno di Varsavia. Questi soggetti, si legge in un comunicato del dicastero, saranno anche banditi dall’ingresso nello spazio Schengen e sottoposti al congelamento dei capitali. Il ministero dell’Interno ha anche bloccato i capitali di 20 entità e 16 persone associate alla Russia. La lista dei bielorussi sanzionati include 159 deputati del Parlamento di Minsk. Gli altri parlamentari erano già stati sanzionati in precedenza, il che rende oggetto di sanzione l’intera aula. Nell’elenco si trovano anche giudici (76), magistrati inquirenti (7), rappresentanti degli enti locali (32), ufficiali e agenti delle forze dell’ordine (28). Presenti sono anche rappresentanti del mondo dei media bielorusso coinvolti in attività di propaganda (23), atleti e personalità sportive (24), dipendenti di imprese, istituzioni e uffici pubblici (8) e persone attive nel mondo della cultura e della scienza (8). “Queste persone hanno promosso il regime bielorusso e sono state coinvolte nella legittimazione e nel sostegno alle politiche repressive delle autorità di Minsk. Sono anche responsabili per la sentenza politicamente motivata contro Andrzej Poczobut, emessa sulla base di accuse false”, si legge nel comunicato del ministero dell’Interno. (Vap)