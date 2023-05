Serbia: ministro Esteri Dacic, non permetteremo ulteriore escalation nel nord del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia di Belgrado ha quindi sostenuto che "è necessario tornare ai negoziati, e non giocare con il fuoco", che può "incendiare i Balcani e il mondo intero". Intanto, secondo l'emittente "N1", da questa mattina le forze della Kfor, con la presenza di soldati armati e in equipaggiamento antisommossa, sono aumentate nel nord del Kosovo e sono schierate intorno agli edifici dei comuni di Zvecan e Leposavic, dove sono radunati i serbi in protesta insieme ai rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo). La polizia avrebbe già usato dei gas lacrimogeni per impedire ai manifestanti di entrare nell'edificio municipale di Zvecan. (Seb)