24 luglio 2021

- Servizi che verranno pubblicati nel corso della giornata:- Spagna: il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è assunto la responsabilità dei risultati negativi del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni amministrative e ha deciso di convocare elezioni anticipate per il 23 luglio prossimo. Servizio di approfondimento intorno alle ore 16:00.- Kosovo: membri della comunità serba nel nord del Paese si sono radunati per protestare contro l’insediamento dei rappresentanti albanesi nei comuni a maggioranza serba, avvenuto con l’aiuto della polizia kosovara. Le forze dell’ordine e la missione Kfor sono a presidio per scongiurare tensioni. Servizio di approfondimento intorno alle ore 18:00.- Turchia: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ancorché costretto per la prima volta al secondo turno, viene rieletto per altri cinque anni alla guida della seconda potenza militare della Nato, anche se il Paese resta in gravi difficoltà dal punto di vista economico e finanziario. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Libia: prosegue la campagna di raid aerei del Governo di unità nazionale (Gun) nell’area di Zawiya, a ovest di Tripoli, contro i “covi” dei trafficanti di esseri umani, ma anche contro le milizie ostili all’esecutivo di Tripoli. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Somalia: con la firma di un accordo fra governo federale e Stati regionali per l'introduzione del suffragio universale ed il passaggio ad un sistema presidenziale, il presidente Hassan Sheikh Mohamud mette a segno un'altra promessa elettorale. Servizio di approfondimento intorno alle ore 15:30.- Roma: al via la discussione sulle attività del commercio alimentare, oggi i residenti protestano in piazza del Campidoglio, a Palazzo Senatorio riunione maggioranza e opposizioni sul documento. Copertura anche fotografica e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 20.- Commercio: politiche economiche, gusti dei consumatori e innovazioni sul mercato a Roma. Oggi una giornata di confronto e dibattito con le realtà produttive cittadine e gli assessori di Milano, Napoli e Firenze. Copertura e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 16:30.- Sanità: a Milano si svolge il "Pact for innovativon summit". Intervengono Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, Orazio Schillaci, ministro della Salute, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marcello Cattani, presidente Farmindustria, e Alessandro Spada, presidente Assolombarda. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 15.- Amministrative: si chiudono oggi alle 15 le urne nei 4 Comuni del Lazio al ballottaggio.Entro sera è attesa l'elezione dei nuovi sindaci. Copertura e servizio di insieme. Lancio a dati definiti.- Amministrative: si chiudono oggi alle 15 le urne nei 128 comuni della Sicilia chiamati al voto. Servizio di copertura.- Amministrative: si chiudono oggi alle 15 le urne nei 39 comuni della Sardegna chiamati al voto. Servizio di copertura.- Amministrative: si chiudono oggi alle 15 le urne per i ballottaggi nei sei comuni campani nell'area metropolitana di Napoli e nelle province di Caserta e Salerno. Servizio di copertura.- Amministrative: si chiudono oggi alle 15 le urne per i ballottaggi nei cinque comuni della Lombardia chiamati al voto. Servizio di copertura.- Automotive: a Torino il Forum economico sulle prospettive di sviluppo dell'industria automobile in Algeria. Copertura multimediale dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Maltempo: il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini incontra oggi il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, sul tema dei fondi di sviluppo e coesione. Servizio di copertura. (Res)