Kosovo: Kfor incrementa la presenza nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la missione Nato Kfor ha incrementato la propria presenza nei quattro comuni del Kosovo settentrionale, a seguito degli ultimi sviluppi nell'area. Secondo una nota diramata dalla missione, l'obiettivo della presenza delle forze di Kfor è quello di garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, in conformità con il mandato conferitole dalla Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Kfor invita tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero infiammare le tensioni o causare un'escalation. In linea con il proprio mandato, Kfor è pronta a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire un ambiente sicuro in modo neutrale e imparziale. Il comandante di Kfor, generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, rimane in stretto contatto con i suoi principali interlocutori, tra cui i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di sicurezza in Kosovo, lo Stato maggiore delle Forze armate serbe, nonché la missione Eulex e altri rappresentanti della comunità internazionale. Kfor, conclude la nota, esorta Belgrado e Pristina a impegnarsi nel dialogo guidato dall'Unione europea per ridurre le tensioni, unica via per la pace e la normalizzazione. (Com)