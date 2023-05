Kosovo: fonti Kfor, membri del contingente italiano presenti a Mitrovica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato Kfor ha aumentato stamane la propria presenza nei quattro comuni del Kosovo settentrionale per garantire la sicurezza nell'area. Secondo quanto confermano fonti ufficiali ad "Agenzia Nova", membri del contingente italiano sono dislocati nell'area del comune di Mitrovica. La posizione degli italiani, come del resto quella delle altre unità, è comunque in divenire perché basata sugli eventi che mano a mano si possono presentare nelle prossime ore. (Alt)