Scuola: Valditara, disagio psicologico aumentato, riflettere su psicologo per studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà agli insegnanti e "riflettere sull'introduzione di uno psicologo a scuola, soprattutto in un momento particolarmente difficile perché, anche a seguito dell'emergenza Covid, il disagio psicologico nelle scuole è aumentato in modo significativo”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, all'esterno dell'ospedale di Legnano dove è andato a trovare la docente ferita con un coltello oggi da un 16 enne in una scola di Abbiategrasso, in provincia di Milano. "Ho voluto esprimere la mia vicinanza personale e dell'intero governo alla professoressa aggredita - ha spiegato il ministro - una professoressa che aveva già fatto in modo encomiabile il suo dovere seguendo un ragazzo che aveva già dimostrato in passato alcune problematicità". (Rem)