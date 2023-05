Russia-Ucraina: Lavrov, siamo capaci di rispondere a forniture di caccia F-16 a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe sono capaci di rispondere all'intenzione dei Paesi occidentali di addestrare i piloti ucraini a pilotare i caccia F-16. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Per quanto riguarda la Danimarca e l'Olanda e la loro intenzione di essere in prima linea tra coloro che addestrano i piloti ucraini sugli aerei occidentali c'è, prima di tutto, il desiderio di compiacere l'egemone. Questi Paesi stanno attivamente perseguendo la linea di Washington negli affari europei", ha sostenuto Lavrov nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nell'ambito della sua visita in Kenya. "Quanto alla nostra reazione, non ho dubbi che le nostre forze armate abbiano la capacità di rispondere a questo", ha aggiunto Lavrov. (Rum)