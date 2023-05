Roma: prende a pugni un passante San Lorenzo e lo rapina, arrestato 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino straniero di 27 anni di origini marocchine è stato arrestato ieri per rapina dagli agenti del commissariato San Lorenzo a Roma. Il giovane, all’alba, ha avvicinato un 26enne in via dei Lucani e, dopo avergli sferrato un pugno, gli ha portato via la catenina d’oro, l’orologio e il cellulare. Immediatamente allertata la polizia, l’uomo è stato raggiunto e identificato dagli agenti che lo hanno arrestato restituendo la refurtiva al malcapitato.(Rer)