Turchia: turisti stranieri aumentati del 27,5 per cento nel primo quadrimestre 2023 anno su anno

- La Turchia ha accolto 9,5 milioni di turisti stranieri nei primi quattro mesi del 2023, registrando un aumento del 27,5 per cento su base annua. Lo ha riferito l'agenzia di stampa turca "Anadolu" in base ai dati ufficiali pubblicati dal ministero della Cultura e del Turismo del Paese. Istanbul, la città più popolosa della Turchia e una delle principali attrazioni turistiche, ha ospitato oltre la metà del totale dei visitatori stranieri nel Paese, raggiungendo quasi i 4,7 milioni di turisti da gennaio ad aprile 2023. Istanbul è stata seguita dalla città turistica di Antalya che affaccia sul Mediterraneo, con 1,6 milioni di turisti, e da Edirne nella Turchia nordoccidentale, che confina sia con la Bulgaria che con la Grecia, con 1,1 milioni di visitatori stranieri. Per quanto riguarda le nazioni di provenienza dei turisti, la Russia si è classificata al primo posto con il 12,1 per cento, raggiungendo quasi 1,15 milioni di visitatori, seguita da Germania e Bulgaria, che hanno registrato rispettivamente il 10,14 per cento e l'8,37 per cento. Lo scorso aprile, un totale di 3,3 milioni di stranieri hanno visitato il Paese, con un aumento del 29 per cento su base annua. (Tut)