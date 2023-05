Haiti: Onu porta l'allerta al massimo livello, "rischio di scivolare verso condizioni catastrofiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha elevato ai massimi livelli l’allerta per Haiti, insieme a Burkina Faso, Mali e Sudan. Questo, si legge, a causa delle restrizioni ai movimenti di beni e persone in Burkina Faso, Haiti e Mali e al recente scoppio del conflitto in Sudan. Si tratta, si legge, di comunità che sono esposte o si prevede saranno esposte alla fame o che sono a rischio di scivolare verso condizioni catastrofiche, visto che sono già in condizioni di insicurezza alimentare emergenziali. Si tratta di posti che necessitano urgente attenzione, recita il rapporto Onu. Nel livello di allerta massima ci sono anche Afghanistan, Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen. (segue) (Mec)