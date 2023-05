Haiti: Onu porta l'allerta al massimo livello, "rischio di scivolare verso condizioni catastrofiche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravata a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise, nel luglio 2021. La crisi in corso ad Haiti rappresenta una minaccia alla sicurezza per l’intera regione, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante una recente conferenza stampa con il primo ministro della Jamaica, Andrew Holness. La crisi nel Paese, ha detto Guterres, richiede "un impegno molto più forte da parte della comunità internazionale". Guterres ha quindi ricordato la sua proposta al Consiglio di sicurezza, non ancora accolta, di inviare ad Haiti una “robusta forza di polizia internazionale” per reprimere le bande armate che imperversano nel Paese. “Voglio ancora una volta chiedere alla comunità internazionale di comprendere che un'effettiva solidarietà con Haiti non è solo una questione di generosità, è essenzialmente una questione di interesse personale perché l'attuale situazione ad Haiti rappresenta una minaccia alla sicurezza dell'intera regione e oltre”, ha detto Guterres. (segue) (Mec)