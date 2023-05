Spagna: Alli (Ap), grande successo per i popolari alle Amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mie congratulazioni ai popolari spagnoli per lo straordinario risultato ottenuto nelle elezioni Amministrative di ieri. L'esito del voto in Spagna conferma la serietà e la concretezza della proposta dei partiti aderenti al Ppe". Lo afferma Paolo Alli, presidente di Alternativa popolare, partito aderente al Partito popolare europeo, in una nota. "Il risultato ottenuto dal Ppe in Spagna rafforza il lavoro di tutti i popolari europei: per questo Alternativa popolare continuerà, come sempre, a garantire il suo contributo alla crescita del Partito popolare europeo, in Italia e in Europa", conclude Alli. (Com)