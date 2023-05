Spagna: Podemos, blocco progressista ha perso prima parte della partita ma pronto a vincere seconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco progressista spagnolo sta perdendo nella prima parte della partita, ma è pronto a vincere nella seconda. Lo ha affermato la segretaria generale di Unidas Podemos, Ione Belarra, nel corso di una conferenza stampa in cui ha commentato l'annuncio del presidente del governo, Pedro Sanchez, di anticipare le elezioni generali al 23 luglio dopo la pesante sconfitta di ieri del centrosinistra alle elezioni regionali e comunali. "Vogliamo fare quello che sappiamo fare meglio, cioè rimontare. Pensiamo che sia possibile, con coraggio, riconfermare la fiducia del popolo di questo Paese", ha aggiunto Belarra. "Podemos sarà dove è sempre stato: a lavorare per le trasformazioni sociali e l'unità, e in questo senso voglio dirvi che stiamo già lavorando per darvi la notizia che aspettavate da tanto tempo che questo spazio politico si presentasse unito alle elezioni", ha detto la leader della formazione viola riferendosi a un possibile patto con la piattaforma Sumar della vicepresidente del governo, Yolanda Diaz. (Spm)