Speciale difesa: Pakistan, 33 manifestanti sospettati di attacchi a siti difesa affidati alla giustizia militare

- I procedimenti a carico di 33 persone sospettate per gli attacchi ai siti militari seguiti all’arresto di Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, sono stati assegnati a tribunali militari. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno del Pakistan, Rana Sanaullah, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Islamabad. Il ministro ha precisato che 19 casi saranno gestiti nella provincia del Punjab e 14 in quella di Khyber Pakhtunkhwa. L’annuncio fa seguito alla decisione presa dal governo di far processare i manifestanti che hanno attaccato siti della Difesa in tribunali militari, ai sensi delle leggi Army Act e Official Secrets Act. Per quelli che hanno compiuto attacchi contro strutture civili, invece, i processi saranno celebrati in base all’Anti-Terrorism Act. Sanaullah ha aggiunto che ai sensi della legge antiterrorismo sono state registrate 499 denunce e sono state arrestate quasi 4.000 persone mentre i fascicoli per altre ipotesi di reato sono 411 e gli arresti 5.536; l’80 per cento circa degli arrestati è in libertà su cauzione. Il Pti ha presentato un ricorso alla Corte suprema contro i processi ai civili nei tribunali militari e ha chiesto alla massima autorità giudiziaria di formare una commissione d’inchiesta sui fatti del 9 e 10 maggio. Il partito, inoltre, ha contestato l’impiego delle forze armate contro i manifestanti. (Inn)