Speciale difesa: Libia, Parlamento di Tobruk, condanniamo bombardamento contro abitazione deputato a Zawiya

- La Camera dei rappresentanti della Libia con sede nella città orientale di Tobruk ha seguito con preoccupazione i recenti attacchi con droni contro la città occidentale nord-occidentale di Zawiya, che hanno colpito anche l’abitazione di un deputato, Ali Buzriba. È quanto si legge in una nota diffusa dal parlamento a seguito del bombardamento contro Zawiya, ordinato dal ministero della Difesa del governo riconosciuto dall’Onu con sede a Tripoli, teso a colpire “contrabbandieri di carburante, trafficanti di droga e di migranti irregolari". “Condanniamo l’attacco contro l’abitazione del membro della Camera dei rappresentanti Ali Buzriba” e contro civili e infrastrutture civili, ha affermato il parlamento di Tobruk, aggiungendo che episodi simili rappresentano “un pericolo per la vita dei cittadini”, e rischiano di alimentare caos, compromettendo gli sforzi profusi per preservare la sicurezza e tenere elezioni presidenziali e parlamentari nel Paese. “Invitiamo tutti alla calma e a fare uso della ragione al fine di preservare la vita dei cittadini e le proprietà pubbliche e private”, conclude la nota. (Lit)