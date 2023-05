Speciale difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, focus su assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, per discutere l’ultima riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, e le necessità militari di Kiev nel quadro della guerra con la Russia. Il segretario Usa, riferisce una nota, ha ricordato che si tratta della 12ma riunione organizzata in poco più di un anno per coordinare l’assistenza all’Ucraina nel campo della sicurezza, insieme ad altri 50 Paesi. Le parti hanno anche fornito aggiornamenti sulla situazione sul campo, impegnandosi a rimanere in costante contatto. (Was)