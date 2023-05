Speciale difesa: Medio Oriente, Cisgiordania, 4 palestinesi feriti durante gli scontri con i coloni vicino a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro palestinesi sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco, uno dei quali è in condizioni critiche, a seguito degli scontri con alcuni coloni israeliani a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui, gli scontri sono scoppiati dopo che alcuni coloni israeliani hanno dato alle fiamme cinque veicoli di cittadini palestinesi e 270 balle di paglia vicino al villaggio di Al Mughayyir, nella parte nord-est di Ramallah. Subito dopo sono state inviate le truppe delle e Forze di difesa israeliane (Idf) nell'area per dirimere gli scontri, durante i quali, oltre ai quattro palestinesi, sono stati leggermente feriti anche due coloni israeliani. Le Idf stanno indagando sull'accaduto e sulla possibilità che i coloni siano stati i primi ad aprire il fuoco durante gli scontri. (Res)