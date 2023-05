Speciale difesa: Libia, ufficiali delle forze speciali si addestrano in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di ufficiali e sottufficiali delle Forze speciali della Libia, affiliate al Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli, si sono recate in Italia per seguire un corso di addestramento “avanzato” teso ad aumentare le capacità e l’efficienza di combattimento. Lo ha annunciato il Gun sulla propria pagina Facebook che porta il nome di Hakomitna, “Il nostro governo”. L’esecutivo con sede a Tripoli non ha fornito ulteriori dettagli in merito. Il 22 maggio scorso, era stato il capo di Stato maggiore, generale Mohamed al Haddad, a svolgere una visita ufficiale in Italia, per colloqui con il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante i quali le parti hanno discusso alcuni degli accordi in materia di addestramento e cooperazione congiunta”, nonché di “alcuni ostacoli e della possibilità di superarli”, aveva riferito lo Stato maggiore libico. (Lit)