Italia-Usa: Tajani, a giugno incontrerò Blinken per parlare di relazioni bilaterali

- Il 12 e 13 giugno il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà in visita negli Stati Uniti, dove incontrerà il segretario di Stato, Antony Blinken. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento “L'Italia e l'Europa: le sfide tra guerra e immigrazione” alla Luiss a Roma. “Ho ottime relazioni con il segretario di Stato Blinken, abbiamo lavorato insieme e ci siamo già incontrati in più occasioni, ma è la prima volta che vado in visita ufficiale negli Stati Uniti”, ha affermato il titolare della Farnesina. “La mia visita prevede una serie di incontri proprio perché riteniamo le relazioni transatlantiche un punto fondamentale della nostra politica estera, insieme a quella europea, quindi parleremo delle relazioni bilaterali”, ha spiegato Tajani. “Oltre a Blinken, incontrerò anche altri vertici della politica statunitense”, ha aggiunto Tajani, precisando che la sua visita negli Usa è finalizzata anche a “preparare la missione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”, che dovrebbe avvenire “prima della pausa estiva”.(Res)